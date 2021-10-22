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В Забайкалье школьники на коньках утонули, провалившись под лед

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Чернышевском районе Забайкальского края утонули двое школьников. Об этом пишет РЕН ТВ.

Дети погибли, провалившись под лед в селе Утан. Трагедия произошла 21 октября, школьники решили покататься на коньках по тонкому льду.

По данным следствия, к недавно замершему водоему пришли трое подростков в возрасте от 10 до 12 лет. Все трое пошли кататься и провалились под лед. Только одного из них успел спасти оказавшийся рядом мужчина.

Погибли мальчики в возрасте 10 и 12 лет, один 12-летний ребенок выжил.

Сотрудники МЧС уже достали на поверхность тела погибших. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Турции утонул российский турист. Его тело было обнаружено спасателями в ходе поисковой операции в открытом море.

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