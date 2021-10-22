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Украинцы жалуются на некачественный газ

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РИА «Новости»

Украинские потребители жалуются на низкое качество газа — хуже греет. Об этом сообщает издание UBR.ua.

По совам главы союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, жалобы могут быть связаны со снижением калорийности (теплотворной способности) топлива.

Он объяснил, что теплотворность газа зависит от качества его очистки. Если из топлива удалить примеси, оно будет соответствовать европейским нормам.

«По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», — объяснил Попенко.

Эксперт добавил, что плохая очистка газа значительно снижает его себестоимость. При этом потребителям его поставляют по цене «нормального» газа.

Ранее Глава правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что страна сможет полностью обеспечить себя газом и отказаться от его импорта в течение пяти лет.

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