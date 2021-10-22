Доцента из Новгорода заподозрили в рассылке порнокартинок ученицам

Следователи начали проверку действий 34-летнего доцента Гуманитарного института НовГУ после того, как появилась информация, что он рассылал порнографические изображения несовершеннолетним студенткам. Об этом пишет портал «ВНовгороде.ру».

По данным следствия, доцент мог на протяжении двух лет посылать порнокартинки учащимся института, а также переписываться по этим темам.

И.о. ректора НовГУ Юрий Боровиков рассказал прессе, что преподаватель был пока отстранен от работы. Он отметил, что ранее от студенток не поступали жалобы.Если обвинения подтвердятся, доцента уволят, а вуз окажет поддержку пострадавшим.

В Сети приводятся некоторые фразы из переписок доцента со студентками. Утверждается, что одной он написал: «Можно раздеть тебя?».

Ранее сообщалось, что «Пропавшего» год назад режиссера «Ералаша» обвинили в педофилии.

.