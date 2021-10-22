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В Совфеде предложили запретить назначать принудительные работы осужденным-пенсионерам

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил законопроект, который предполагает запрет на назначение принудительных работ пожилым осужденным — мужчинам и женщинам, которые имеют право на получение страховой пенсии по старости, 65 и 60 лет.

На данный момент, принудительные работы запрещено назначать несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, а также мужчинам в возрасте от 60 лет и женщинам от 55 лет.

«Данный законопроект является продолжением законодательной работы по приведению законодательства в соответствие с изменениями относительно пенсионного возраста. Закон касается положений Уголовно-исполнительного кодекса РФ, согласно которым осужденные лица пенсионного возраста могут привлекаться к труду по их желанию, а также положений о профессиональном обучении и других», — указано в законопроекте.

Ранее пенсионер расстрелял участкового в Брянской области, чтобы отомстить за жену.

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