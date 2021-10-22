В Роспотребнадзоре рассказали, чем вызвана высокая смертность от COVID-19 в России

В России высокая смертность от новой коронавирусной инфекции главным образом обусловлена поздним обращением за медицинской помощью и соответственно несвоевременным началом терапии. Об этом рассказал ТАСС заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Эксперт подчеркнула, что многие россияне начинают правильную терапию, когда уже развились осложнения и противовирусные препараты уже малоэффективны.

Руженцова отметила тяжелую ситуацию с коронавирусом в России. По ее словам, рост заболеваемости был ожидаем, так как наступил период прохладной дождливой погоды, закончились отпуска и каникулы, а доля вакцинированного населения все еще низкая.

Руженцова заявила, что большой вклад в негативные показатели внесли те, кто ставил под сомнение необходимость вакцинации, По словам специалиста, чтобы избежать сложной эпидемиологической ситуации нужно, чтобы 60% населения России вакцинировались за короткий период. При этом должен соблюдаться масочный режим, социальная дистанция, нельзя игнорировать санитарно-гигиенические рекомендации.

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