В Японии арестовали мужчину, редактировавшего порноролики с помощью ИИ

Японец Масаюки Накамото из города Такасаго в западной Японии был арестован за то, что с помощью нейросети TecoGAN убирал размытые части на фрагментах в порнографической фото и видеопродукции. Как сообщает издание Mainichi, после этого он продавал обработанную порнографию в интернете.

Полиция префектуры Хиого заявила, что таким образом Накамото нарушил сразу две правовые нормы — о защите авторского права и о запрете распространения обсценного контента. На момент ареста он заработал более $96000 с продажи видеоматериалов, обработанных технологиями искусственного интеллекта.

Полиция сообщает, что на данный момент мужчина признал свою вину и сотрудничает со следствием.

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