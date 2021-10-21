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Отдыхавшие на лодке во Флориде друзья нашли потерявшуюся в океане собаку

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Кадр из видео/dailymail.co.uk

Группа друзей отправилась отдыхать на лодке в океане недалеко от Форта Лодердейл во Флориде. Отплыв почти на километр от берега, они обнаружили потерявшуюся собаку, уже еле державшуюся на воде, сообщает Daily Mail.

«Мы с друзьями сегодня спасли пса, который плавал посередине океана. Все, что вы видите — это 100% реальность, и никакой постановки», — сообщил в своем аккаунте в TikTok Брайн Крауэлл, один из друзей, участвовавший в «операции по спасению» пса.

Издание сообщает, что благодаря ошейнику с информацией о владельце, друзьям удалось обнаружить испуганного хозяина животного в пятнадцати минутах плавания вверх по берегу. Молодые люди писали, что он был вне себя от счастья, узнав, что его пес по кличке Зуко жив и здоров.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области спасли собаку, прогрызшую балкон от голода.

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