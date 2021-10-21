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В отношении экс-депутата Госдумы возбудили уголовное дело

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения бывшего депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова на сотрудника полиции. Об этом сообщает ТАСС.

«По факту нападения на сотрудника полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Пермскому краю.

В публикации отмечается, что в Госдуме установили факт нарушения парламентарием Бурнашовым депутатской этики и предложили ему публично извиниться перед теми, кого он оскорбил. Впоследствии Бурнашов принес свои извинения.

Ране сотрудники ДПС задержали члена фракции «Единая Россия» Алексея Бурнашова. 8 июля его «Мерседес» остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Он отказался от медосвидетельствования и набросился на одного из полицейских. В партии поведение депутата назвали неприемлемым, отметив, что своими действиями он позорит высокое звание народного избранника. Отмечается, что политик нарушил правила дорожного движения.

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