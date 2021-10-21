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В США призвали мировое сообщество помочь в борьбе с климатическим кризисом

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Francisco Seco/AP

Предотвратить климатические изменения в мире можно лишь совместным усилием, США не могут сами с этим справиться. Об этом журналистам заявила представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге по климатической политике, сообщает ТАСС.

«Мы используем общеправительственный подход к воплощению амбициозного плана по внутренним мерам, реагируя на климатический кризис. Так как 85% выбросов [парниковых газов] выделяются за пределами границ Соединенных Штатов, мы не можем в одиночку справиться с этим вызовом, нужно чтобы весь мир поддержал наши усилия», — объяснила она.

Изменение климата — вопрос национальной безопасности, отметила представитель Белого дома. Правительственные ведомства продемонстрируют анализ по реализации политики противодействия климатическим изменениям.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не отправится в шотландский Глазго на конференцию Организации Объединенных Наций по климату (СОР26).

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