В Челябинской области бабушки вышли на защиту деревьев и сквера

В Миассе Челябинской области произошел конфликт с участием пожилых женщин и силовых ведомств. Пенсионерки попытались защитить от уничтожения сквер на Орловской улице, сообщает Telegram-канал Baza.

Бабушки собрались и хотели не допустить вырубки деревьев. На их любимом месте городские власти запланировали установку мусорных баков.

Узнав о планах по вырубке деревьев, представители старшего поколения встретились и попытались заблокировать строительную технику.

После начавшегося конфликта с рабочими и неравнодушными бабушками, на место прибыли сотрудники службы судебных приставов и полицейские.

Силовые структуры пресекли акцию, устроенную пожилыми людьми.

Ранее двух чиновников уволили в Челябинске из-за вырубки 100-летней лиственницы. Работы были выполнены МБУ «Геоцентр» на основании акта обследования зеленых насаждений, гибель деревьев подтверждена в начале весны.