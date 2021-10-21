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Трем фигурантам предъявлено обвинение по делу о сбыте суррогатного алкоголя

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Чкаловский районный суд Екатеринбурга предъявил обвинение трем фигурантам по делу о сбыте суррогатного алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что в суд поступило ходатайство об аресте еще одного обвиняемого по данному делу Айвазова Анара.

Также суд получил материалы об избрании меры пресечения в отношении Надира Мамедова и Армена Аветисяна. Они были задержаны накануне.

По данным Следственного комитета России, с 7 по 14 октября 18 человек погибли из-за проданного им в Екатеринбурге метилового спирта.

Спирт разливали на местном рынке, где регулярно проводились полицейские проверки. По факту смерти людей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

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