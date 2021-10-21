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В Москве впервые с июня выявили более 7,8 тысячи случаев COVID-19 за сутки

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

За последние сутки в Москве впервые с 26 июня выявили более 7,8 тыс. случаев коронавирусной инфекции. За сутки заболели 7 897 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Днем ранее было зарегистрировано 5 847 случаев, в общей сложности с начала пандемии — 1 745 681.

Скончались от коронавирусной инфекции в столице 77 человек, это максимум с 1 августа. С начала пандемии зарегистрировано 30 458 смертей.

При этом вылечились от инфекции за последние 24 часа 4272 человека, за все время — 1 548 573.

Ранее стало известно, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России выросло за минувшие сутки на 36 339. Количество заболевших с начала пандемии увеличилось до 8 131 164.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 1 036 летальных исходов от последствий COVID-19, это новый максимум за пандемию. Полностью выздоровели 25 895 пациентов.

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Коронавирус 2019-nCoV
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