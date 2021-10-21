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Инфекционист Малышев рассказал, когда заболеваемость COVID-19 в Москве пойдет на спад

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Заболеваемость коронавирусом в Москве будет расти до нерабочей недели. Об этом РИА «Новости» сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

«Пока сейчас будут объявлены каникулы, я думаю, до этой поры будет еще расти и потом какое-то время в начале будет», — сказал медик.

По его словам, снижение заболеваемости можно будет увидеть не раньше, чем через 3-4 недели.

Кроме того, Малышев подчеркнул, что во время нерабочей недели необходимо оставаться дома и максимально сократить контакты с другими людьми.

Накануне, 20 октября, президент России Владимир Путин в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в РФ подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Они могут объявить нерабочими дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября.

По состоянию на 21 октября в России за минувшие сутки зафиксировали 36 339 новых случаев коронавируса в 85 регионах, это новый максимум за время пандемии COVID-19. Лидерами по числу заболевших за сутки стали Москва (7897), Санкт-Петербург (3280) и Московская область (2318).

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Коронавирус 2019-nCoV
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