Минцифры предложило не требовать от государственных СМИ отчетов о зарубежном финансировании

Минцифры РФ предложило расширить список СМИ, которые имеют право не отчитываться об иностранном финансировании перед Роскомнадзором (РКН), и добавить туда государственные медиа. Такие поправки к статье 19.2 закона о СМИ опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов.

Ведомство выразило мнение о том, что вне действия данного закона должны быть те СМИ, которые финансируются из бюджета страны и чьи учредители — федеральные органы государственной власти. В настоящее время отчет Роскомнадзору не обязаны предоставлять представительства иностранных СМИ, работающих в РФ по разрешению МИДа или созданных в рамках международных договоров России.

В конце 2020 года Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в РФ на средства из-за рубежа. Согласно документу, статус иноагента могут получить физические лица, например, аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.