Производители вакцины «Спутник V» заканчивают подготовку документов для одобрения в ЕС

Производители российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» заканчивают подготовку дополнительных документов для ее одобрения в ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Сейчас также продолжается согласование поездки представителей Европейского медицинского агентства в Россию.

«В настоящее время производственные площадки завершают подготовку дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины Европейским медицинским агентством», — уточнил Кузнецов.

По его словам, дата инспекционной поездки специалистов ЕМА, занимающихся одобрением вакцины в Евросоюзе, не утверждена. Однако в планах визит данной комиссии в текущем году.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Также сообщалось, что ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины «Спутник V».