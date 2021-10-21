Подозреваемую в убийстве 9-летней девочки в Вологде отправили в СИЗО

Суд отправил 40-летнюю Ульяну Ланскую из Вологды, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки, в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд принял во внимание данные о личности подозреваемой, тяжесть и обстоятельства совершенного преступления, а также то, что Ланская может скрыться от органов следствия и суда, и заключил ее под стражу по 18 декабря 2021 года включительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

Девятилетнюю девочку, пропавшую в Вологде 16 октября, нашли мертвой. Спустя время оперативники задержали женщину, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде. Ее сняли с поезда на Мурманск в Карелии, в городе Беломорск. Тело пропавшей девочки нашли через два дня после ее исчезновения — в квартире подозреваемой. По данным МВД, подозреваемая в убийстве является душевнобольной.

Женщина признала вину в содеянном. Она заявила, что смертельно больна — у нее и всей ее семьи якобы обнаружен рак крови — и поэтому она решила убить девочку, чтобы не умирать одной.

Ранее сообщалось, что Ланскую проверят на вменяемость.