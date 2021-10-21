Второй блок Ростовской АЭС отключен из-за отклонений в работе

Второй энергоблок Ростовской атомной электростанции отключен от сети из-за отклонений в работе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Ростовской АЭС.

«Второй блок отключен от сети ночью по неотложной заявке для проведения регламентных работ на теплоэнергетическом оборудовании», — сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, утечек на АЭС не было, а ремонтные работы ведутся в штатном режиме.

Об утечке пара на Ростовской АЭС стало известно ранее, 21 октября. Отмечается, что в результате инцидента была остановлена работа 2-го энергоблока.

По предварительным данным, никто не пострадал, радиационный фон на территории АЭС в пределах нормы, в настоящее время действуют три энергоблока. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

15 октября на Курской атомной электростанции сработал датчик задымления в машинном зале четвертого энергоблока. Сотрудники станции уточнили, что фактически возгорания не было, как и задымления.