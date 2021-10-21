Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Токаев призвал не ограничивать в Казахстане изучение разных языков, в том числе... 08:59
Песков назвал сроки проведения ежегодной пресс-конференции Путина 08:58
Тренер «Зенита» Семак объяснил, почему Дзюба вышел в стартовом составе... 08:56
В России лишь 8% сотрудников доверили бы работодателю свою биометрию 08:49
Phys.org: изменение климата нанесет удар по здоровью человечества сильнее пандемии... 08:47
Легкоатлетка Тимановская рассказала об угрозах и оскорблениях в свой адрес 08:31
В Москве за сутки выпало 10% месячной нормы осадков 08:29
В Кремле сообщили о планах Путина провести ежегодную пресс-конференцию 08:28
Эксперты назвали вид запущенной КНДР ракеты 08:21
Витория сравнил игру «Спартака» в РПЛ и Лиге Европы 08:10

В Чите врачи лечили перелом ключицы у двухлетнего ребенка мазью от ушибов

close
100%
Rajesh Kumar Singh/AP

В Чите больше недели перелом ключицы ребенку лечили мазью от ушибов врачи краевой клинической больницы. СК России уже начал доследственную проверку по факту случившегося, сообщает портал Chita-City.

Как рассказала мать двухлетней девочки, та упала со стула во время кормления. Родители сразу же отвезли ее в больницу, где пострадавшей сделали рентген.

После этого в краевой больницы у ребенка был диагностирован ушиб. В качестве лечения ей назначили воротник Шанца и обезболивающую мазь для ушибов.

Мама сомневалась, что у ее дочери лишь ушиб. Через какое-то время она потребовала сделать повторный рентген и уточнить диагноз. Врачи уверяли, что несколько специалистов не могли ошибиться.

«Ребенок не поднимал левую руку, не поворачивал голову в левую сторону, постоянно плакал, образовался отек», — сообщила журналистам мать девочки.

Когда ребенка перевели на дневной стационар, родители заметили у девочки шишку на ключице. Был сделан рентген. У двухлетней пациентки был перелом со смещением. Мать указала, что ее дочь 9 дней была в больнице, где ее лечили мазью от ушибов.

Ранее сообщалось, что в Греции был найден византийский воин, которому искусный хирург срастил челюсть еще 650-лет назад.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях