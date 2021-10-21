В Чите врачи лечили перелом ключицы у двухлетнего ребенка мазью от ушибов

В Чите больше недели перелом ключицы ребенку лечили мазью от ушибов врачи краевой клинической больницы. СК России уже начал доследственную проверку по факту случившегося, сообщает портал Chita-City.

Как рассказала мать двухлетней девочки, та упала со стула во время кормления. Родители сразу же отвезли ее в больницу, где пострадавшей сделали рентген.

После этого в краевой больницы у ребенка был диагностирован ушиб. В качестве лечения ей назначили воротник Шанца и обезболивающую мазь для ушибов.

Мама сомневалась, что у ее дочери лишь ушиб. Через какое-то время она потребовала сделать повторный рентген и уточнить диагноз. Врачи уверяли, что несколько специалистов не могли ошибиться.

«Ребенок не поднимал левую руку, не поворачивал голову в левую сторону, постоянно плакал, образовался отек», — сообщила журналистам мать девочки.

Когда ребенка перевели на дневной стационар, родители заметили у девочки шишку на ключице. Был сделан рентген. У двухлетней пациентки был перелом со смещением. Мать указала, что ее дочь 9 дней была в больнице, где ее лечили мазью от ушибов.

Ранее сообщалось, что в Греции был найден византийский воин, которому искусный хирург срастил челюсть еще 650-лет назад.