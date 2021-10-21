Женщины в McDonald's зарабатывают меньше мужчин

В 2021 году анализ зарплат показал, что компания McDonald's платит женщинам во всем мире 99,85 цента на доллар зарплаты мужчин за аналогичную работу при абсолютно равных условиях. Об этом сообщает Fox, ссылаясь на исследование компании.

В связи с этим компания решила инвестировать средства на устранение разницы в зарплатах, а также создаст программы обучения и развития для сотрудников. Согласно данным McDonald's, женщины составляют 54% сотрудников по всему миру.

По данным Бюро статистики труда США, женщины зарабатывают 82 цента с каждого доллара, который зарабатывает белый мужчина при прочих равных. Разница в зарплатах белого мужчины с темнокожими и латиноамериканскими женщинами достигает 35%.

Ранее сообщалось, что зарплаты в сфере информационных технологий в Москве за два года выросли на 39,5%. В 2019 году начинающие программисты PHP (создание сайтов и приложений) могли рассчитывать на доход до 80 тыс. рублей, сегодня — до 110 тыс. рублей.