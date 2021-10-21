Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России могут улучшаться дороги: изобретено дорожное покрытие для вечномерзлых... 07:34
Врач заявил, что новый штамм коронавируса AY.4.2 может вызвать подъем заболеваемости 07:32
Макгрегору предъявлено официальное обвинение после избиения итальянского диджея 07:26
Инфекционист Горелов назвал долю детей среди заболевших COVID-19 07:21
В России обнаружили первые случаи нового варианта коронавируса AY.4.2 07:18
«Полный шлак»: почетный президент РФС об игре «Спартака»... 07:07
В Госдуме предложили сделать бесплатным тестирование на Covid-19 07:04
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько еще будет расти заболеваемость COVID-19 07:02
Читатели японской газеты «Асахи» призвали расстрелять российские корабли... 06:52
В ЦБ назвали суммы, которые россияне отдают финансовым пирамидам 06:47

Женщины в McDonald's зарабатывают меньше мужчин

close
100%
Depositphotos

В 2021 году анализ зарплат показал, что компания McDonald's платит женщинам во всем мире 99,85 цента на доллар зарплаты мужчин за аналогичную работу при абсолютно равных условиях. Об этом сообщает Fox, ссылаясь на исследование компании.

В связи с этим компания решила инвестировать средства на устранение разницы в зарплатах, а также создаст программы обучения и развития для сотрудников. Согласно данным McDonald's, женщины составляют 54% сотрудников по всему миру.

По данным Бюро статистики труда США, женщины зарабатывают 82 цента с каждого доллара, который зарабатывает белый мужчина при прочих равных. Разница в зарплатах белого мужчины с темнокожими и латиноамериканскими женщинами достигает 35%.

Ранее сообщалось, что зарплаты в сфере информационных технологий в Москве за два года выросли на 39,5%. В 2019 году начинающие программисты PHP (создание сайтов и приложений) могли рассчитывать на доход до 80 тыс. рублей, сегодня — до 110 тыс. рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях