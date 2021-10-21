Врач Ивашкевич рассказала, кому нельзя есть чеснок

Чеснок в России является популярным средством народной медицины. Но есть люди, которым он противопоказан, рассказала в интервью радио Sputnik семейный врач, диетолог Анна Ивашкевич.

Специалист указала, что для большинства людей терпкий плод полезен, если употреблять его в ограниченном количестве. Состав чеснока усиливает иммунную защиту организма в сезон распространения вирусных инфекций, подтвердила Ивашкевич. При этом она добавила, что злоупотреблять чесноком не следует.

При некоторых заболеваниях есть чеснок вообще не стоит. Речь идет, по словам специалиста, о людях, которые страдают открытыми язвами желудка и гастритом.

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