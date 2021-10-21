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Житель США держал в подвале и кормил наркотиками 10 секс-рабынь

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Carlo Allegri/Reuters

Полиция США задержала 42-летнего жителя Детройта Куйемаби Саммерлина, который насиловал и заставлял заниматься проституцией не менее 10 девушек, сообщает телеканал FoxNews.

Расследование началось в 2019 году после того, как первая жертва сообщила полиции, что Саммерлин дважды изнасиловал ее и заставил жить в подвале. Она сказала, что мужчина заставил ее заняться сексом с платежеспособными клиентами в подвале.

В ходе расследования обнаружили еще девять жертв, которые смогли выбраться из убежища. Они сообщили, что Саммерлин угрожал им пистолетом и бил, если рабыни просили еду. Саммерлин требовал от своих жертв зарабатывать не менее $1000 долларов в день и давал им героин, фентанил и крэк-кокаин. Одна женщина сказала под присягой, что Саммерлин дал ей тарелку с наркотиками после того, как посетители ушли из дома.

Полиция обыскала дом и обнаружила заряженное ружье за ​​диваном и две сумки с фентанилом и кокаином, а также двух женщин в подвале. Одна женщина сказала, что была там три месяца, другая сказала, что она была там три дня.

Саммерлина арестовали и обвинили в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае вынесли приговор участникам организованной преступной группы, заставлявшим девушек заниматься проституцией.

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