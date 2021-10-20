Эксперты рассказали, как распознать коронавирусный кашель

Около 68% заразившихся коронавирусом жаловались на сухой кашель, сообщает The Mirror.

По данным издания, у пациентов с коронавирусом кашель часто бывает «глубоким, исходящим из легких», но при этом без мокроты. Кашель может свидетельствовать и о других болезнях, подчеркивается в статье, так что его причину необходимо выяснить у врача.

Ранее сообщалось, что мутация AY.4.2, которую в ходе исследований нашли британские ученые, может не обладать схожими с доминантным дельта-штаммом характеристиками. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов.

Однако, если AY.4.2 будет иметь в том числе мутации «дельты», но не приобретет более смертельные свойства, эта вариация вполне может стать доминирующей, добавил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

До этого вирусологи рассказали, почему «дельта» вытеснила остальные штаммы коронавируса.