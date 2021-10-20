СК в Новосибирске проверит инцидент, в котором охранник магазина ударил мальчика

Следователи СК по Новосибирской области проверят конфликт охранника супермаркета с 13-летним мальчиком, во время которого мужчина нанес ему удар в спину. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В публикации отмечается, что инцидент произошел днем 19 октября в одном из магазинов Новосибирска. Охранник подошел к мальчику, который выбирал товар, оскорбил его, хватал за одежду, стал заламывать руки, после чего нанес 13-летнему удар рукой в область спины.

«Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента», — утверждают в ведомстве.

В текущий момент ребенок госпитализирован и проходит медицинское обследование, говорится в публикации.

Ранее в Новосибирске неизвестные мужчины вломились в общежитие вуза, чтобы «снять» девушек, и избили вступившихся за них парней.

Трое студентов НПГУ были избиты: у одного выбиты зубы, у второго сломан палец, а у третьего разбито лицо. К моменту приезда полиции все нападавшие скрылись и найти их не могут до сих пор.