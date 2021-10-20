Букмекеру онлайн-казино дали три года тюрьмы за вывод из России 63 млрд рублей

Суд в Брянске приговорил «кадровика» онлайн-казино Олесю Моспанову к трем годам лишения свободы и штрафу в 800 тыс. рублей. Об этом сообщает Life.

По данным следователей, женщина вместе с коллегами вывела из России 63 млрд рублей. Моспанова принимала наличные от игроков в точках приема ставок на спорт и затем перечисляла их на виртуальные счета.

Ранее российские банки предупредили, что могут возникнуть сложности при блокировке платежей, отправляемых нелегальным онлайн-казино. Проблемы появились в связи с реализацией закона о пресечении переводов в пользу запрещенных онлайн-казино. Документ приняли в июне текущего года.

Новый законопроект ограничил перевод денег по поручению физических лиц в пользу организаторов незаконных онлайн-казино и лотерей. При этом у банков нет возможности в автоматическом режиме проверять клиентов на причастность к запрещенной деятельности.

Закон «Об информации» (149-ФЗ) не дает банкам право пользоваться реестром. В данный реестр попадают адреса организаций, чья деятельность запрещена на территории России. Информация об онлайн-казино тоже хранится в нем.