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В Екатеринбурге по делу о сбыте суррогатного алкоголя задержали еще двоих человек

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РИА «Новости»

Правоохранители задержали еще двоих мужчин по делу о сбыте суррогатного алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Сегодня сотрудники УФСБ задержали еще двух жителей Екатеринбурга, это уроженцы Грузии и Азербайджана. Их подозревают в сбыте ранее задержанным Аветисяну и Мамедову суррогата», — сказал источник.

По данным агентства, число жертв суррогатного алкоголя выросло до 26 человек. До этого сообщалось о 25 погибших.

Спирт разливали на местном рынке, где регулярно проводились полицейские проверки. Торговцев метанолом задержали, по факту смерти людей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Сотрудники правоохранительных органов уже задержали двоих подозреваемых 1978 и 1967 годов рождения.

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