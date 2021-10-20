В Екатеринбурге по делу о сбыте суррогатного алкоголя задержали еще двоих человек

Правоохранители задержали еще двоих мужчин по делу о сбыте суррогатного алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Сегодня сотрудники УФСБ задержали еще двух жителей Екатеринбурга, это уроженцы Грузии и Азербайджана. Их подозревают в сбыте ранее задержанным Аветисяну и Мамедову суррогата», — сказал источник.

По данным агентства, число жертв суррогатного алкоголя выросло до 26 человек. До этого сообщалось о 25 погибших.

Спирт разливали на местном рынке, где регулярно проводились полицейские проверки. Торговцев метанолом задержали, по факту смерти людей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Сотрудники правоохранительных органов уже задержали двоих подозреваемых 1978 и 1967 годов рождения.