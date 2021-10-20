В Южной Корее пациент погиб при обследовании в аппарате МРТ

В Южной Корее 60-летний пациент скончался после удара по голове кислородным баллоном, который примагнитило в аппарат МРТ. Об этом сообщает South China Morning Post.

В публикации отмечается, что мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии, врачи отмечают, что он страдал от судорог. Пациенту назначили МРТ-обследование. Когда мужчина находился внутри аппарата, внутрь него примагнитился 60-килограмовый кислородный баллон. Он ударил мужчину по голове из-за чего он скончался на месте.

Суперинтендант полиции города Кимхэ Чой Тэ Ен заявил, что специалисты выясняют, почему кислородный баллон находился в одном помещении с аппаратом МРТ.

В публикации подчеркивается, что любой человек, входящий в кабинет МРТ, должен оставить все металлические и магнитные предметы снаружи в соответствии со всеми инструкциями.

Ранее в областном онкодиспансере в Воронеже во время сеанса лучевой терапии погибла женщина по данным ведомства, 51-летняя пациентка пришла на плановую процедуру для лечения рака. Пока она лежала на медицинском столе, по неизвестной пока причине гамма-терапевтический аппарат «Teragam» рухнул. Оборудование раздавило женщину.