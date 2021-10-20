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У волка, напугавшего жителей Уфы, не выдержало сердце

Гулявший по Уфе волк напугал местных жителей, и его попытались отвезти в лес. Однако хищник скончался, сообщил kp.ru руководитель пресс-службы МЧС по Башкирии Алик Шарафутдинов.

«Спасатели наши делали ему непрямой массаж сердца, и искусственное дыхание и это не было для публики, они пытались его спасти! Со слов представителя ветеринарной клиники, у животного не выдержало сердце, это довольно часто происходит с животными, когда множество людей, все светят, что-то говорят, детки кричат и т.д.», — пояснил представитель МЧС.

Тело хищника отправили в ветеринарную службу на исследование.

Первые сообщения о разгуливающем по городу волке появились поздно ночью в понедельник, 18 октября. В экстренные службы поступило большое число звонков – люди боялись выходить на улицу из-за разгуливающего по дворам животного. Поимкой хищника занялись спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда и сотрудники министерства природопользования и экологии Башкирии.

Волка поймали специальной сеткой и вставили ему палку в рот, чтобы он не задохнулся. Когда животное связали, он перестал подавать признаки жизни.

В Москве по городу разгуливает лиса. 18 октября утром ее заметили на Красной площади, а после она ушла в парк «Зарядье».

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