Трансляцию прогноза погоды в США сопроводили кадрами из порнофильма

Трансляция прогноза погоды на одном из телеканалов в США сопровождалась порнографическими роликами, пишет издание LADBilble. Неизвестные смогли получить доступ к серверам канала и заменить изображение на студийных телевизорах.

Инцидент произошел 17 октября. Мишель Босс — ведущая прогноза погоды — рассказывала зрителям, что в некоторых регионах страны наступают холода, когда на экране за ее спиной появилось непристойное видео.

Откровенные кадры были в эфире 10 секунд, но Босс не догадывалась о происходящем. В руководстве канала рассказали, что они получили множество жалоб от зрителей и обратились в полицию.

«Ситуация вызвала многочисленные звонки от обеспокоенных зрителей. Работники канала сотрудничают с полицией. Мы усердно работаем над тем, чтобы подобное больше не повторялось», — говорится в заявлении.

По данным местных СМИ, виновные пока не найдены.

Ранее в Канаде собака ведущего прогноза погоды неожиданно вошла в кадр. Питомец внимательно смотрел на хозяина и отказывался покидать место съемки.