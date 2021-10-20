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На месте взрыва в торговом центре под Воронежем нашли части СВУ и телефона

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tv360/Telegram

На месте взрыва в торговом центре в городе Павловске под Воронежем были найдены части самодельного взрывного устройства и фрагменты мобильного телефона. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

В результате взрыва нанесены повреждения офису управляющей компании «Атлас инжиниринг», обслуживающей свыше 100 домов. В штате данной УК около 50 сотрудников. В момент происшествия никого в офисе компании не было.

Взрыв произошел ночью 20 октября в ТЦ «Атлас», находящемся в микрорайоне Северный, 18. После взрыва в торговом центре пожара не было.

В общей сложности в результате ЧП повреждено около 30 кв. м внешней декоративной обшивки здания.

Сейчас обстоятельства взрыва в Воронежской области устанавливаются, расследование ведет Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Ранее во Владикавказе произошел взрыв в жилом доме. По неподтвержденной информации на третьем этаже в новостройке на улице Темировых взорвалась газовая плита.

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