Обвиняемая в убийстве 9-летней девочки признала свою вину

Обвиняемая в убийстве 9-летней девочки в Вологде Ульяна Ланская признала свою вину, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ланская заявила, что смертельно больна — у нее и всей ее семьи якобы обнаружен рак крови — и поэтому, по словам убийцы, она решила убить девочку, чтобы не умирать одной.

Свое признание Ланская совершила, отойдя от передозировки снотворным. До этого ее сняли с поезда на Мурманск.

Ранее была названа предварительная причина смерти 9-летней девочки в Вологде.

Девятилетнюю девочку, пропавшую в Вологде 16 октября, нашли мертвой. Спустя время оперативники задержали женщину, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде. Ее сняли с поезда на Мурманск в Карелии, в городе Беломорск. Тело пропавшей девочки нашли через два дня после ее исчезновения — в квартире подозреваемой. По данным МВД, женщина является душевнобольной.