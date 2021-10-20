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В Москве у безработного угнали кроссовер Hyundai стоимостью более 3 млн рублей

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В столице неизвестный угнал у безработного кроссовер Hyundai Santa Fe стоимостью более 3,3 млн. рублей, полиция начала проверку. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителей МВД России по городу.

Инцидент произошел в Марьино.

По информации ведомства, утром 19 октября в дежурную часть поступило обращение от москвича 1968 года рождения. Транспортное средство было припарковано у одного из домов на улице Маршала Голованова.

«Установлено, что в период с 20.30 18 октября до 5.30 следующего дня неизвестный злоумышленник похитил кроссовер с указанного адреса», — уточнили в полиции.

В связи с угоном машины заведено уголовное дело по статье «Кража», следственные действия и поиск злоумышленника продолжаются.

Ранее страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2021 года.

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