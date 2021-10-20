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В Уфе пенсионерка избила школьницу за попытку покормить бездомных кошек

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Depositphotos

В Уфе пенсионерка избила 10-летнюю девочку за попытку покормить бездомных кошек. Об этом сообщает Bashinform со ссылкой на источник.

Отмечается, что инцидент произошел 19 октября около дома дома №13/1 по улице Ладыгина. Когда школьница попыталась покормить животных, проживающих в специальных домиках, к ней подошла неизвестная женщина, схватила ее за волосы и начала избивать. На помощь ребенку подоспел мимо проходящий мужчина.

Девочка получила телесные повреждения, ее семья написала заявление в полицию.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой вынесут процессуальное решение. Личность подозреваемой в избиении установлена, уточнили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

Ранее сообщалось, что в Костроме охранники избили покупателя, уронившего бутылку в магазине.

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