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Саперы обезвредили бомбу на месте теракта в Дамаскe

Саперы обезвредили взрывное устройство на месте взрыва в центре в Дамаскe, где погибли 14 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Саперы сирийской армии обезвредили третье взрывное устройство установленное на месте подрыва военного автобуса в центре Дамаска», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что террористы привели в действие два взрывных устройства в центре Дамаска, в районе моста Раис, что привело к взрыву автобуса. В результате происшествия погибли по меньшей мере 14 сирийских военнослужащих. По данным местных СМИ, автобус принадлежал силам сирийской армии.

До этого стало известно, что в Кабуле произошел мощный взрыв напротив здания штаба пограничной полиции. По предварительным данным, есть пострадавшие, их число не уточняется. Никто пока не взял на себя ответственность за взрыв.

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