В Бурятии мужчину заставили вырыть себе могилу и убили

Верховный суд Бурятии приговорил двух местных жителей 45 и 29 лет к 14 и к 14,5 годам соответственно за ограбление и убийство напарника по работе. Мужчины заставили жертву вырыть себе могилу после чего, поочередно нанесли несколько ножевых ранений, столкнули в яму и закопали. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Убийство произошло прошлым летом на лесной деляне в Мухоршибирском участковом лесничестве. Осужденные давно знали друг друга, к ним на работу прислали новичка. 3 июля они все крепко выпили в своем жилом вагончике. Ночью один из злоумышленников похитил у нового работника телефон, а второй его избил.

Пострадавший пообещал, что при первой же возможности напишет заявление в полицию. Тогда подельники решили убить новичка. Для этого они вывезли его на тракторе далеко в лес, где и заставили копать себе могилу. Когда яма была готова. Они поочередно, передавая друг другу нож, нанесли мужчине множество ранений в грудь, потом закопали.

Вернувшись на рабочее место, они сожгли одежду убитого, а работодателю заявили, что напарник просто собрал вещи и ушел в неизвестном направлении.

«Вскоре у одного из них был обнаружен мобильный телефон потерпевшего, после чего обоих подельников изобличили и задержали», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области злостных нарушителей ПДД заставляют рыть могилы на кладбище.