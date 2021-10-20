В МВД России подсчитали ущерб от преступлений

Ущерб от преступлений в РФ за девять месяцев этого года оказался на отметке в 345,7 млрд рублей, что на 11,9% меньше аналогичного показателя 2020 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статистические материалы МВД России о состоянии преступности.

«Основная часть ущерба (88,9%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», — сказано в материалах.

По данным министерства, с начала года на 7,5% по сравнению с прошлым годом выросло число преступлений экономической направленности. Так, с января по сентябрь правоохранители зарегистрировали 94,5 тыс. преступлений этой категории, удельный вес таких преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений составил 6,2%.

Ранее стало известно, что почти 18 тыс. человек погибли в РФ в результате преступлений в период с января по сентябрь текущего года. Еще 24,7 тыс. человек причинен тяжкий вред здоровью в результате насилия.

До этого сообщалось, что россияне стали реже совершать преступления в пьяном виде.