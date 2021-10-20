Небольшой дождь и до +4°С ожидаются в Москве

В Москве в среду, 20 октября, ожидается облачная погода и до +4°С, следует из данных Гидрометцентра.

Москвичей ждет облачная погода с небольшими осадками. В ночь на 21 октября — облачно с прояснениями, осадки в виде дождя или мокрого снега. Атмосферное давление немного повысится и достигнет отметки в 750-752 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 84%.

Днем в столице синоптики прогнозируют +2–4°С, ветер — западной четверти 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. В ночь на 21 октября похолодает до +1 – +3°С. Сохраняется ветреная погода, ветер юго-западный 7-12 м/c, с порывами до 18 м/c.

В Подмосковье днем в диапазоне 0–+5°С. В ночные часы возможны заморозки, температура воздуха может достигать до -2°С.

Ранее синоптик предрекла некоторым регионам России пообещали «суровый ноябрь».

Россиянам также пообещали аномально снежную и холодную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%.