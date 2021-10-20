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Песков заявил, что Путин не планирует специального обращения по поводу коронавируса

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил, что глава государства пока не планирует специального обращения к нации по поводу ситуации с COVID-19, передает РИА «Новости».

«Нет пока, как будет, мы сообщим», — сказал Песков.

Путин несколько раз выступал со специальным обращением к россиянам в прошлом году в разгар пандемии.

19 октября сообщалось, что в России за сутки выявили 33 740 новых случаев коронавирусной инфекции. Прирост числа заболевших составил 0,42%. Таким образом, их количество с начала пандемии увеличилось до 8 060 752.

Ранее стало известно, что управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением в столичных заведениях общественного питания мероприятий, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Контроль усилили после проверки 362 объектов московского общепита, в 74 из которых были обнаружены нарушения.

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Коронавирус 2019-nCoV
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