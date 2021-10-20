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В Ростовской области ввели обязательные ПЦР-тесты для выезжавших из региона

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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в Ростовской области ввели дополнительные эпидемиологические ограничения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Так, с 20 октября непривитые жители региона, покидающие регион более чем на трое суток, будут обязаны сдать ПЦР-тест по возвращению.

Они также должны будут находится в режиме самоизоляции до получения результата.

В области приостановлена работа игровых площадок, детских комнат и развлекательных центров, расширен список образовательных организаций, где ношение масок стало обязательным. Вместе с тем, в Ростовской области в тех муниципалитетах, где наблюдается тяжелая эпидемиологическая ситуация, прекратят оказание плановой медпомощи.

Ранее сообщалось, что в Москве вводят новые защитные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. До конца февраля 2022 года москвичи из групп риска должны соблюдать «щадящий» домашний режим. На вакцинированных и переболевших граждан эта мера не распространяется.

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