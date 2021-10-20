Во Владикавказе сообщили о взрыве в жилом доме

Во Владикавказе в Затеречном районе произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, сообщает Telegram-канал ЧП/Владикавказ.

Очевидцы сообщили и задымлении и дрожании окон в районе строймаркета «Киммери» на улице Братьев Темировых. На место взрыва прибыли пожарные и сотрудники полиции. Информация о пострадавших выясняется.

«По неподтвержденной информации на третьем этаже в новостройке на улице Темировых взорвалась газовая плита», — говорится в сообщении.

Иные подробности инцидента не приводятся.

В конце сентября один человек погиб после взрыва газа во время ремонтных работ во Владикавказе.

Ранее в Приморье дети погибли из-за соседей, решивших пожарить курицу во фритюре. В результате возгорания были эвакуированы 24 человека. Четверо детей были госпитализированы, двое из них — десяти и шести лет — впоследствии скончались от отравления продуктами горения.