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Во Владикавказе сообщили о взрыве в жилом доме

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Во Владикавказе в Затеречном районе произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, сообщает Telegram-канал ЧП/Владикавказ.

Очевидцы сообщили и задымлении и дрожании окон в районе строймаркета «Киммери» на улице Братьев Темировых. На место взрыва прибыли пожарные и сотрудники полиции. Информация о пострадавших выясняется.

«По неподтвержденной информации на третьем этаже в новостройке на улице Темировых взорвалась газовая плита», — говорится в сообщении.

Иные подробности инцидента не приводятся.

В конце сентября один человек погиб после взрыва газа во время ремонтных работ во Владикавказе.

Ранее в Приморье дети погибли из-за соседей, решивших пожарить курицу во фритюре. В результате возгорания были эвакуированы 24 человека. Четверо детей были госпитализированы, двое из них — десяти и шести лет — впоследствии скончались от отравления продуктами горения.

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