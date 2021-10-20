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Россияне по количеству поездок на Мальдивы опередили европейцев

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Depositphotos

Летом текущего года поток российских туристов на Мальдивы значительно превысил допандемийный уровень. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные министерства туризма Мальдивской Республики.

В июне—августе этого года страна приняла 53,9 тыс. россиян, летом 2019 года здесь побывало в 3,2 раза меньше российских туристов — 15,3 тыс. человек.

Россия в пандемию стала одним из лидером среди стран, откуда приезжают туристы на Мальдивы. Этим летом россияне составили 18% турпотока. Больший показатель только у Индии — 22,5%.

Немцы составляют по 6% от туристов на Мальдивах, британцы — 1,6%, итальянцы — 1%.

Ранее стало известно, где россияне хотели ли бы провести творческий отпуск.

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