Россияне по количеству поездок на Мальдивы опередили европейцев

Летом текущего года поток российских туристов на Мальдивы значительно превысил допандемийный уровень. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные министерства туризма Мальдивской Республики.

В июне—августе этого года страна приняла 53,9 тыс. россиян, летом 2019 года здесь побывало в 3,2 раза меньше российских туристов — 15,3 тыс. человек.

Россия в пандемию стала одним из лидером среди стран, откуда приезжают туристы на Мальдивы. Этим летом россияне составили 18% турпотока. Больший показатель только у Индии — 22,5%.

Немцы составляют по 6% от туристов на Мальдивах, британцы — 1,6%, итальянцы — 1%.

Ранее стало известно, где россияне хотели ли бы провести творческий отпуск.