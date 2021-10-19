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Пассажирский самолет потерпел крушение в Техасе

Пассажирский самолет McDonnell Douglas DC 9-87 потерпел крушение в американском штате Техас, сообщает телеканал KTRK-TV.

По словам шерифа округа Уоллер Троя Гидри, на борту воздушного судна находился 21 человек, все они благополучно выбрались из самолета. Погибших в авиакатастрофе нет.

В Департаменте общественной безопасности Техаса подтвердили, что инцидент произошел возле дорог Мортон и Кардифф, которые проходят неподалеку от аэропорта Хьюстона, в юго-восточном углу округа Уоллер.

Ранее в сентябре сообщалось о том, что в Техасе потерпел крушение военный самолет. Пострадали два пилота. Обоим летчикам удалось катапультироваться, но парашют одного из них зацепился за линии электропередач. В результате падения самолета на земле никто не получил травм, при этом три дома были повреждены, их хозяев временно переместили в другое жилье.

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