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Представитель Дерипаски прокомментировал обыски в доме бизнесмена

Представитель российского промышленника Олега Дерипаски прокомментировал обыски в доме бизнесмена в Вашингтоне, которые проводят представители Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Ведомости».

«ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является», — заявил представитель предпринимателя.

Ранее корреспондент телеканала NBC сообщил, что Сотрудники (ФБР) США проводят обыск в доме российского промышленника Олега Дерипаски в Вашингтоне.

В ФБР официально подтвердили, что проводят санкционированную судом правоохранительную деятельность по этому адресу.

На фоне обысков на Московской бирже уменьшилась стоимость акций крупнейшего в мире производителя алюминия «Русал».

На текущий момент ценные бумаги предприятия подешевели на 5,89% — до 78,5 рублей за акцию.

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