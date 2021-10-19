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Теща героя мема из TikTok открестилась от разыскиваемого за кражи и убийство зятя

Юлия Филон, теща Алексея Щетинина, не намерена помогать дочке и зятю, которые объявлены в розыск по подозрению в кражах и убийстве. Об этом женщина заявила в ролике в TikTok.

»[Почему] я должна кого-то поддерживать? Не-не-не, за что боролись, на то и напоролись», — сказала она.

Алексей Щетинин, герой роликов в TikTok про зятя и пиво с миллионами просмотров, был объявлен в розыск по подозрению в убийстве и кражах, совершенных в Темрюке. Согласно распространенной ориентировке, его подозревают в убийстве местного жителя в станице Ахтанизовской, а также в кражах в Темрюкском и Анапском районах и нападении на полицейских.

Ранее жена Щетинина заявила, что подозрения ее мужа в убийствах и грабеже — это «подстава» врагов из 90-х. По ее мнению, «им просто принципиально посадить его».

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