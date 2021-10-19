Названа предварительная причина смерти 9-летней девочки в Вологде

В прокуратуре Вологодской области рассказали, что смерть 9-летней девочки в Вологде, по предварительным данным, наступила после колото-резаного ранения. Об этом сообщает «Российская газета».

В ведомстве отметили, что окончательную причину смерти ребенка установят после проведения экспертизы. В публикации подчеркивается, что нет сомнений в том, что гибель девочки была насильственной.

Вторая девочка, которая также находилась в квартире, где впоследствии нашли убитого ребенка, не получила видимых телесных повреждений, заявили в областной прокуратуре.

При этом неизвестно ее психическое состояние.

«С ребенком будут работать психологи», — отметили в региональной прокуратуре.

Ранее девятилетнюю девочку, пропавшую в Вологде 16 октября, нашли мертвой. Спустя время оперативники задержали женщину, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде. Ее сняли с поезда на Мурманск в Карелии, в городе Беломорск. Тело пропавшей девочки нашли через два дня после ее исчезновения – в квартире подозреваемой. По данным МВД, женщина является душевнобольной.