Вакцинацию от коронавируса должны будут пройти не менее 80% сотрудников сферы услуг

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости вакцинации с 1 января против коронавируса не менее 80% сотрудников компаний, работающих в сфере услуг. Об этом сообщает ТАСС.

Собянин ссылается на распоряжение Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением в столичных заведениях общественного питания мероприятий, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Контроль усилили после проверки 362 объектов московского общепита, в 74 из которых были обнаружены нарушения.