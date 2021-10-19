В Британии за год родились 15 Люциферов и три Иисуса

Британский Офис национальной статистики опубликовал данные о наиболее популярных именах для новорожденных в Англии и Уэльсе. Как сообщает Daily Mail, самым популярным женским именем в 2020 году стало Оливия, а мужским — Оливер.

В топ-5 популярных имен для мальчиков также вошли Джордж, Артур, Ной и Мухаммед. При этом, имя Мухаммед «поднялось на две позиции» по сравнению с прошлогодним рейтингом. Топ-5 популярных имен для девочек не изменился. Помимо Оливии, новорожденных англичанок и валлиек называли Амелией, Ислой, Авой и Мией.

Среди необычных имен издание отметило имя Иисус. Так назвали трех британских мальчиков, родившихся в 2020 году. Имя Люцифер стало чуть популярнее — в 2020 году 15 человек назвали этим именем.

В то время, как родители в Британии могут называть своих детей почти как хотят, имена исландских новорожденных должны одобрить в специальном комитете. Так, в 2013 году родителям запретили назвать свою дочь «Легким ветерком».