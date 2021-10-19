Песков прокомментировал предложение Голиковой о нерабочих днях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение главы государства по нерабочим дням будет опубликовано после того, как он ознакомится с докладами о коронавирусной ситуации в стране, сообщает ТАСС.

«Это было озвучено Голиковой, была реакция премьер-министра. Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства. И, как только он примет решение, мы его опубликуем», — объяснил Песков.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину, и ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также она предложила предусмотреть нерабочие дни с 23 октября для некоторых российских регионов. Помимо этого, предлагается после 7 ноября регионам РФ «открывать аккуратно» отрасли, закрытые на период нерабочих дней.

По данным оперштаба, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России выросло на 33 740. Количество заболевших с начала пандемии увеличилось до 8 060 752. За прошедшие сутки в стране зафиксировано 1015 летальных исходов от последствий COVID-19, это новый максимум за пандемию, полностью выздоровели 23 426 пациентов.

В Москве при этом за последние сутки зарегистрировали максимальное число смертей от коронавируса с начала августа — 73 умерших.