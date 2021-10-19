В Минздраве заявили о необходимости новых мер для борьбы с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что принятые рядом губернаторов на этой и предыдущей неделе меры позволили немного снизить распространение коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Но мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы», — добавил глава Минздрава.

Соответствующее заявление он сделала на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее стало известно, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России выросло за минувшие сутки на 33 740. Количество заболевших с начала пандемии увеличилось до 8 060 752.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 1015 летальных исходов от последствий COVID-19, это новый максимум за пандемию, полностью выздоровели 23 426 пациентов.

В Москве при этом за последние сутки зарегистрировали максимальное число смертей от коронавируса с начала августа — 73 умерших.