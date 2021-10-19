Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Лавров заявил, что НАТО «похоронила» идею консультаций с Россией 14:23
Google отложила выход собственных смарт-часов до 2022 года 14:22
Семин раскритиковал трансферную кампанию «Локомотива» 14:21
В Совфеде ответили на предложение Эрдогана о реформе ООН 14:21
Лавров: Россия и США возобновили диалог по Украине 14:18
Мурашко заявил, что большинство заболевших COVID-19 россиян не были привиты 14:17
Попова заявила о неправильном применении системы QR-кодов в регионах России 14:15
Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями 14:10
Полина Гагарина пожаловалась на панические атаки и депрессию в браке... 14:07
Экономист рассказал, как дополнительные выплаты на поддержку семей повлияют... 14:06

В Минздраве заявили о необходимости новых мер для борьбы с коронавирусом

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что принятые рядом губернаторов на этой и предыдущей неделе меры позволили немного снизить распространение коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Но мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы», — добавил глава Минздрава.

Соответствующее заявление он сделала на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее стало известно, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России выросло за минувшие сутки на 33 740. Количество заболевших с начала пандемии увеличилось до 8 060 752.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 1015 летальных исходов от последствий COVID-19, это новый максимум за пандемию, полностью выздоровели 23 426 пациентов.

В Москве при этом за последние сутки зарегистрировали максимальное число смертей от коронавируса с начала августа — 73 умерших.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях