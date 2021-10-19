Суд депортировал нигерийских болельщиков, оставшихся в Петербурге из-за войны на родине

Невский районный суд Санкт-Петербурга выдворил из России двух граждан Нигерии, оставшихся в Петербурге без необходимых документов . Об этом сообщает «Интерфакс»..

Отмечается, что они остались в России из-за войны в Нигерии.

Эзех Принцэ Олучи и Осакану Огхекено признаны виновными по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ в городе федерального значения). Каждый из них также оштрафован на 5 тыс. рублей.

Согласно информации суда, граждан Нигерии без права нахождения на территории России задержали 14 октября на улице Крыленко в Северной столице. Мужчины признались, что приехали в Россию в июне на чемпионат Европы по футболу и решили остаться из-за вооруженного конфликта на родине.

Ранее сообщалось, что нигерийском штате Коги неизвестные боевики напали на тюрьму, устроив массовый побег.