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Москвичку изнасиловали после приглашения посмотреть кролика

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Pixabay

В Москве девушка рассказала, что стала жертвой изнасилования после того, как ее новый знакомый заманил ее в квартиру под предлогом посмотреть кролика, сообщает РЕН ТВ.

По словам девушки, 18 октября она познакомилась в кафе с двумя мужчинами, которые представились Юрием и Ангелом, и выпила с ними пива. Затем мужчины предложили ей ехать домой на одном такси, девушка согласилась.

Во время поездки Юрий предложил девушке подняться к нему в квартиру и посмотреть кролика, та ответила согласием. При этом в квартире новый знакомый попросил девушку не шуметь, объяснив это тем, что в соседней комнате находится бабушка. Сначала он попытался поцеловать гостью, но та начала сопротивляться. Тогда Юрий разозлился, избил и изнасиловал девушку. В это время Ангел удерживал девушку.

Москвичка смогла вырваться и убежать к лифту. По информации телеканала, Юрий пытался убедить девушку не обращаться в полицию.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Филадельфии женщину изнасиловали в поезде на глазах пассажиров.

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